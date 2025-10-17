広島は最後まで１点が遠く、FC東京と０−０のドロー決着。３連勝はならずも７戦負けなし
サンフレッチェ広島は10月17日、J１第34節でFC東京とホームで対戦した。
前半はスコアレスで終える。ポゼッションで相手を上回り、シュート数でも相手の２倍以上の５本を記録したが、得点は奪えず。
迎えた後半、前線から圧力をかけてチャンスを構築も、相手のGKを中心とした身体を張ったディフェンスに阻まれる。前半よりも相手ゴールに迫るシーンを多く作るが、それでも得点には至らない。
結局、最後まで１点が遠く、０−０のドロー決着。連勝は２でストップも、７戦負けなし（３勝４分け）の広島は次節、25日に横浜F・マリノスと敵地で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】“勝利の女神”が３年連続ノエスタに降臨！ 神戸のクラブ30周年アンバサダーも務める『乃木坂46』五百城茉央さんのベストショットを一挙公開！
前半はスコアレスで終える。ポゼッションで相手を上回り、シュート数でも相手の２倍以上の５本を記録したが、得点は奪えず。
迎えた後半、前線から圧力をかけてチャンスを構築も、相手のGKを中心とした身体を張ったディフェンスに阻まれる。前半よりも相手ゴールに迫るシーンを多く作るが、それでも得点には至らない。
結局、最後まで１点が遠く、０−０のドロー決着。連勝は２でストップも、７戦負けなし（３勝４分け）の広島は次節、25日に横浜F・マリノスと敵地で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】“勝利の女神”が３年連続ノエスタに降臨！ 神戸のクラブ30周年アンバサダーも務める『乃木坂46』五百城茉央さんのベストショットを一挙公開！