岩手県北上市で、17日、駆除されたクマの近くで男性とみられる遺体が見つかりました。相次ぐクマの出没は、紅葉スポットにも影響が出ています。



■露天風呂で不明となった従業員か…クマの近くに遺体

岩手県北上市の川沿いにある旅館「瀬美温泉」。山に囲まれたこの場所で、犠牲者が出る事態となりました。

クマを駆除したという猟友会に話を聞きました。

和賀猟友会 鶴山博会長

「（午前）9時10分ごろに、クマの捕獲と被害者が見つかったと、その一報をもらいました」

現場は自然に囲まれた露天風呂です。16日、男性従業員が清掃中、行方不明に。

周辺には、引きずられた血痕やクマのものとみられる動物の毛があり、警察や猟友会は17日朝からおよそ40人態勢で捜索を開始。1時間後、クマを発見し駆除しましたが、付近では損傷の激しい遺体が発見されました。

警察が身元の特定を急いでいます。

■全国のクマによる死者、今年度“過去最悪”の7人

今年度、判明している全国のクマによる死者は“過去最悪”の7人となっています（10月15日時点・環境省）。

観光地やレジャー施設などでも、クマの出没が相次ぐ中…

記者（17日）

「栃木県日光です。山の木々がグラデーションに色づいていてきれいです」

日に日に鮮やかさを増す秋の色。紅葉シーズンに“異変”が起きています。

標高1638メートル、栃木県那須塩原市のスキー場。秋のこの時期はゴンドラから紅葉を眺めることができます。

千葉から

「真っ赤なの、きれいなのがところどころにあって、天気も最高によかった」

■クマよけの鈴を携帯…登山客はクマに“警戒感”

いよいよ始まる紅葉シーズン。しかし、登山客から聞かれたのは“神出鬼没”なクマへの警戒感です。

登山客

「クマよけの鈴。今年、特に騒がれているじゃないですか」

別の登山客も…

登山客

「クマの鈴。必要なかったようだけど、年寄りは逃げ足が遅いから用心のために持ってきた」

この周辺ではクマの出没情報はありませんが、しっかりクマよけの鈴を携帯していました。

ハンターマウンテン塩原 中平貴弘総支配人

「お電話で『ここは大丈夫ですか』という問い合わせは確実に増えている。正確な情報をお伝えして、万が一のため、複数で散策してくださいというアドバイスはできる限りしております」

■広がる影響…目撃情報で“通行止め”も

影響は広がりを見せています。

群馬県・沼田市にある「吹割の滝」。

“東洋のナイアガラ”とも呼ばれる壮大な滝と色づいた紅葉を目当てに、毎年大勢の観光客が訪れます。

しかし、その人気の紅葉スポットも…。

「出てきたら（傘を）バサッとしようと」

クマに警戒する人たちが。

それもそのはず。

「目撃情報ありだって」

14日に、「吹割の滝」の広場付近でクマの目撃情報があったため、安全を考慮し、遊歩道の一部を「通行止め」にしているのです。近くのお店の人は…。

「吹割の滝 伽羅苑」塩野剛店長

「出てます。今年はだいぶ出ています」

いざという時のため、クマよけのスプレーを用意していました。

番組スタッフが移動中には。

「この辺でクマが出たって書いてありますね」

市から新たな目撃情報が入り、その場から離れることに。

すると、その先には警察官が。

警察官

「あれクマなんです」

『news every.』スタッフ

「クマがいる、こっち見ている」

木の上にいたのは子グマでした。警戒にあたっていた警察官が交通規制をしていましたが、子グマは藪へと帰っていきました。

■対策に追われる“紅葉スポット”…爆竹で威嚇、とうがらし入り線香も

美しい紅葉が見られる北海道の世界遺産・知床では、今年8月、登山客がクマに襲われ死亡。事故の検証のため、今も登山口が閉鎖されたままです。

北海道北斗市の紅葉のライトアップイベント「北斗紅葉回廊」も会場周辺でのクマの出没により開催を中止する事態に。

“紅葉スポット”は対策に追われています。

全長およそ1キロのジップラインから眺める秋の景色。

福井県にあるアドベンチャー施設では、今年はまだクマは出没していませんが、爆竹をならして威嚇したり、クマが嫌うという、とうがらし入りの線香を炊いたりするなど、ありとあらゆるクマ対策をしています。

普段は野生動物を見られることもウリのひとつでしたが…。

ツリーピクニックアドベンチャーいけだ ゼネラルマネージャー・ 山田高裕さん

「リス・シカとか爆竹ならすと、そういう動物も逃げてしまうので、お客さんに体験してほしい内容とは違ってきてしまう。森をフィールドに活動している自分たちとしては、気が気ではない状態」

◇

多くの人が出かける紅葉シーズン。被害の拡大が心配されます。