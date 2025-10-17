◇パ・リーグCSファイナルステージ第3戦 ソフトバンク０―６日本ハム（2025年10月17日 みずほペイペイD）

ソフトバンクは零敗を喫し、2連勝でストップ。日本シリーズ進出はお預けとなった。

先発の上沢は7回途中6失点。

以下、小久保裕紀監督（53）との一問一答。

――相手先発の伊藤大海に8回零封を喫した。

「昨日の福島もそうですけど、こんな大舞台で凄いピッチングされますね」

――先発の上沢は？

「その前のレイエスで代えてもよかったけど。1点取られたあとで、振り絞ることができる投手なので。でも、あそこまでですね」

――周東は守備でダイビングしたが影響は？

「代えようかと思ったんですけど、バットを振れるというのでそのまま行かせました」

――この3試合、相手先発が投げている間に点が取れていない。

「それくらい向こうのピッチャーがいいということでしょうね」

――この3試合でノーヒットの牧原は？

「うん、まあ、ちょっと迷っている感じがする。済んだことはしょうがない。どうやったらつながるかを今から考えます」