¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûºå¿À¤Î¹â¶¶ÍÚ¿Í¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡¡£µ¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È£Ã£Ó¤ÎºÇÂ¿µÏ¿
¢¡£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¡¡ºå¿À£´¡½£°£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£·Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¤ÎºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡ËÂè£³Àï¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Îºå¿À¤¬£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤Ë£³Ï¢¾¡¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸£±¾¡¤ò´Þ¤à£´¾¡¤Ç£²£³Ç¯°ÊÍè¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£¸ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ó¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£½é²ó¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÀèÀ©£³¥é¥ó¡£¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¸²ó£±»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£Ã£Ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¹Åç¤È¤Î£²£³Ç¯ºÇ½ª£Ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¹¥¤¡¼¥×¡£ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ïºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡££²£µÆü¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ËÜµòÃÏ¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÆüËÜ£Ó¤Ç¤Ï¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¹â¶¶¤¬£¸²ó£±»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡££Ð£Ï¤È£Ã£Ó¤Ç£·²ó°Ê¾å¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿Åê¼ê¤Ï¡¢£±£¸Ç¯Âè£±£Ó£²Àï¤Ç£¹²ó¤òÅê¤²¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¡Êµð¡Ë¤Ë¼¡¤®¡¢£²¿ÍÌÜ¤À¡££³¡¢£´²ó¤Ë¤Ï£µ¼ÔÏ¢Â³¤ÎÃ¥»°¿¶¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²áµî£µ¿Í¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£´¼ÔÏ¢Â³¤ò¾å²ó¤ê¡¢£±£³Ç¯Âè£±£Ó£³Àï¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡ÊÀ¾¡Ë¡¢º£Ç¯Âè£±£Ó£±Àï¤Ç¤Î°ËÆ£¡ÊÆü¡Ë¤Î£µ¼ÔÏ¢Â³¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£Ð£Ï¡Ë¤È£Ã£Ó¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£