◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第３戦 阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）

「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の最終ステージ（Ｓ）第３戦は、リーグ優勝の阪神が２位のＤｅＮＡに３連勝し、アドバンテージ１勝を含む４勝で２３年以来、２年ぶり８度目の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。初回に佐藤輝明内野手（２６）が先制３ラン。高橋遥人投手（２９）が８回１死まで無安打無得点に抑え、ＣＳ初勝利を挙げた。広島との２３年最終Ｓに続いてスイープ。最優秀選手賞は阪神・森下翔太外野手（２５）が選ばれた。２５日にパ・リーグ本拠地で開幕する日本Ｓでは、２年ぶり３度目の日本一を目指す。

阪神は初戦から３連勝で最終Ｓを突破。１９７３〜８２年パのプレーオフ（ＰＯ）を含め、日本シリーズ出場をかけたＰＯとＣＳを無敗で突破したチームは、昨年のソフトバンクに次いで１７度目。阪神は２０２３年以来、２度目だ。シリーズ出場は２年ぶり８度目。ＣＳを無敗で突破した２３年は○●●○○●○の４勝３敗でオリックスを制して、８５年以来３８年ぶり２度目のシリーズ優勝を飾っている。