Ä¹Ìî»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¿áÁÕ³Ú¥¯¥é¥Ö¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê¸²½Éô¤Î¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤â¡Ä¡£
Ä¹Ìî»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É³Ø¹»¶µ°é²Ý¡¡ÂçÌî¹â»Ö»ØÆ³¼ç»ö
¡Ö¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ûÂ¸¤ÎÌ±´Ö¤ÎÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ØÆ³¼Ô¡×¤äÂç¿Í¿ô¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤ë¡Ö³èÆ°¾ì½ê¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ¹Ìî¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ð¥ó¥É¡×¡áNJB¤Ï¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¸ÜÌä¤Ê¤É¤¬»öÌ³¶É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶µ°÷¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢OB¤Ê¤É»ØÆ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¹Ö»Õ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢À¸ÅÌ¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¡Ö30Ê¬¤¯¤é¤¤¡×
1Ç¯À¸¡Ê»°ÍÛÃæ¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤¤¤±¤É±ó¤¤¤«¤éÂçÊÑ¡×
Îý½¬¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£
NJB¤Î6¤Ä¤ÎµòÅÀ¹»¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í»Ô³¹ÃÏ¤¬Ãæ¿´¡£Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤Ë½»¤àÀ¸ÅÌ¤¬ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
NJB¾®ÃÓÈþÃÎÉ×»öÌ³¶ÉÄ¹
¡ÖµòÅÀ¹»¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Áý¤¨¤ì¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢µòÅÀ¹»¤Ë¤Ê¤ë³Ø¹»¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¡£¤¢¤È¤Ï¿Í¿ô¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÊÕ¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹â³Û¤Ê³Ú´ï¤Î´ÉÍý¤òÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤¬¤É¤¦Ã´¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¸¡Æ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ä¹Ìî»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°Æü¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ÎÅÐ¹»¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÂÐ¾Ý¤ÎÊ¸²½·Ý½ÑÃÄÂÎ¤¬³Ø¹»»ÜÀß¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤äÊ¸²½·Ý½Ñ³èÆ°¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤â´Þ¤á¤¿ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ò¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
NJBÝ¯¥±²¬¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Åß¤ÎÂç²ñ¡¦¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¥Áー¥à¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¡¢²áÅÏ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Ø¹»Ã±°Ì¤Î¥Áー¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2¹»¤Î¹çÆ±¥Áー¥à¤â¡£
2¹»¤Î¹çÆ±¥Áー¥à
¡ÖÂÇ³Ú´ï¤È¶â´É¤Ç¤¹¤Í¡£¼·½ÅÁÕ¡×
Q.¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡©
2¹»¤Î¹çÆ±¥Áー¥à
¡Ö¤â¤¦½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ªÌÜ»Ø¤¹¤ÏÅì³¤¡ª¹Ô¤±¤¿¤éÁ´¹ñ¡ª¡×
NJB¾®ÃÓÈþÃÎÉ×»öÌ³¶ÉÄ¹
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Éô³è¤Î¿Í¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ã±ÆÈ¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï±éÁÕ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç²¿¹»¤«½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂç¿Í¿ô¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉô³èÆ°¤«¤é³Ø¹»¡¢¹ÔÀ¯¡¢ÃÏ°è¤¬¼ê¤ò·È¤¨¡¢»ÏÆ°¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¡£¤½¤Îºß¤êÊý¤ÏÌÏº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£