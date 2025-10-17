¡ÚÆÃ½¸¡¦Éô³èÆ°③ー£±¡ÛÊ¸²½·Ï¤Î¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×£´¹»¹çÆ±¤Ç¡Ä¿áÁÕ³Ú¥¯¥é¥Ö¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¥¹¥¿ー¥È¡¡À¸ÅÌ¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡ª²Æ¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×
ÆÃ½¸¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤òÃÏ°è¼çÂÎ¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥·¥êー¥ººÇ½ª²ó¤Î¤¤ç¤¦¤Ï¡¢±¿Æ°Éô¤ËÈæ¤Ù¤Æ°Ü¹Ô¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸²½Éô¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡£10·î¡¢³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿Ä¹Ìî»Ô¤Î¿áÁÕ³Ú¥¯¥é¥Ö¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎÝ¯¥±²¬Ãæ³Ø¹»¤Ç¿áÁÕ³Ú¤Î´ðÁÃÎý½¬¤ËÎå¤àÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ëÀ©Éþ¤ä¥¸¥ãー¥¸¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»4¹»¤Î1¡¢2Ç¯À¸54¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡¢¡ÖÄ¹Ìî¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ð¥ó¥É¡×¡á¡ÖNJBÝ¯¥±²¬¡×¡£
NJB¥¹¥¿¥Ã¥ÕÇªÄÅº´ÃÒ·Ã¤µ¤ó
¡Öº£¤¤¤¤Ê¤êÎý½¬¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¥Ñー¥È¤ÎÃæ¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¡×
À¸ÅÌ
¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¤Î³èÆ°½éÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤ò¡¢Ì±´Ö¤ÎÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤Ë°Ü¤¹¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¡£¹ñ¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤ä¶µ°÷¤ÎÆ¯¤²þ³×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÏÍèÇ¯ÅÙËö¤ò¤á¤É¤ËµÙÆü¤ÎÉô³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤·¤¿¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
NJB¾®ÃÓÈþÃÎÉ×»öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¿á¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×
NJBÝ¯¥±²¬¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¾®ÃÓÈþÃÎÉ×¤µ¤ó74ºÐ¡£Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤È¤·¤Æ¿áÁÕ³ÚÉô¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Âà¿¦¸å¤â»ÔÆâ¤Î¿áÁÕ³ÚÃÄ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NJB¾®ÃÓÈþÃÎÉ×»öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤â¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¤«¤é¡×
1Ç¯À¸¡ÊºÔÎÍÃæ¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ê¾®ÃÓÀèÀ¸¤Ï¡Ë»ØÆ³¤Î»ÅÊý¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Ý¯¥±²¬Ãæ³Ø¹»°Ê³°¤Ë¤â5¤Ä¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤ëNJB¡£¸½ºß¡¢»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»18¹»¤«¤éÁíÀª306¿Í¤Î1¡¢2Ç¯À¸¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤Ï´õË¾¤¹¤ëµòÅÀ¹»¤Ç¡¢·î3500±ß¤Î²ñÈñ¤òÊ§¤¤¡¢½µ3²ó¤Û¤É¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë¿áÁÕ³Ú¤ÎÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤ÏNJB¤ò´Þ¤á¡Ö2¤Ä¡×¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ý¯¥±²¬Ãæ³Ø¹»¤ÇÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¤ÎµÜÀîÍª²Ú¤µ¤ó¡£2Ç¯À¸¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤â¡Ä¡£
Ý¯¥±²¬Ãæ³Ø¹» µÜÀîÍª²Ú¤µ¤ó
¡Ö»ä¤â·ë¹½¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âº£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
¤½¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ä¡£
Ý¯¥±²¬Ãæ³Ø¹» µÜÀîÍª²Ú¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦²»¤¬¸ü¤ß¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÁý¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ç¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£²Æ¥³¥ó¡Ê²Æ¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ë¤Ï¤â¤¦¤á¤Ã¤Á¤ãÂçÀª¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂçÀª¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë±¿Æ°Éô¤ÏµîÇ¯12·î»þÅÀ¤Ç¤ª¤è¤½6³ä¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½Éô¤Ï¤ª¤è¤½4³ä¤Ç¤¹¡£¡Ë¼Â¤Ï¡¢Ê¸²½Éô¤Ï±¿Æ°Éô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤»ö¾ð¤¬¡Ä¡£¤½¤Î¤ï¤±¤È¤Ï¡Ä¡£
¡ÚÆÃ½¸¡¦Éô³èÆ°③ー£²¡Û¤Ø