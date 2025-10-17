家事が苦手な男性は多いかもしれませんが、少しずつでもいいのでできるように努力してほしいですよね。頑張りが伝われば夫婦として協力しながらやっていけますが、努力する気すらない人もいるようで……。今回は、家事ができない夫と喧嘩したら本性を現したため離婚した話をご紹介いたします。

家事から逃げようとしていた

「夫に家事を頼んでも失敗ばかり。だんだんできるようになればいいと思ってたけど、なかなか上達しないんですよね。同じ間違いばかりするし、言わないと動かないし。私が我慢したほうが楽なのか、でも共働きなのにそれはしんどいし、ただ夫に任せてもダメダメだし……。そんなことをぐるぐる考えていたら、結婚って一体なんなんだろうとまで思うようになりました。

そんなストレスが爆発して夫に不満をぶつけたら、『家事なんて得意なほうがやればいいだろ』『俺は家事はやりたくない』『わざと失敗してたんだよ』と言われてあきれましたね。家事をしたくないから、わざと失敗して逃げようとするなんて……。協力する気もない人と一緒にいる意味はないので離婚を決めました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 家事をしたくないからといって、わざと失敗をしていたなんて悪質すぎますよね。結婚はお互いに歩み寄ることが大切なのに、それを放棄する人とは一緒に暮らすのは難しいでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。