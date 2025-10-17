神戸vs鹿島 試合記録
【J1第34節】(ノエスタ)
神戸 0-0(前半0-0)鹿島
<警告>
[神]扇原貴宏(86分)
[鹿]キム・テヒョン(70分)、知念慶(90分+8)
主審:御厨貴文
