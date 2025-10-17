広島は公式戦10試合無敗もスコアレスドロー…FC東京は高卒ルーキーFW山口太陽がデビュー
[10.17 J1第34節 広島 0-0 FC東京 Eピース]
J1リーグは17日、第34節のサンフレッチェ広島対FC東京を開催した。0-0でタイムアップを迎えて広島は公式戦10試合負けなしとなったが、優勝争いの中で勝ち点1を得るにとどまった。
両チームともに日本代表と韓国代表を擁する一戦。広島はGK大迫敬介とDFキム・ジュソンが先発出場し、FC東京もGKキム・スンギュとDF長友佑都が先発出場した。
広島は前半12分に広島FWジャーメイン良がファーストチャンスでミドルシュートを放ったが枠の左に逸れ、同17分にMF中野就斗が浮き球をドライブ気味にシュートしたボールはGKに阻まれた。以降は静かな展開となり、FC東京はMF高宇洋が左サイドを抉るシーンを作ったがシュートには持ち込めなかった。
前半はそのまま両チームとも目立った決定機を作れず、0-0で終了。広島のミヒャエル・スキッベ監督はハーフタイム明けからMF中村草太とFWトルガイ・アルスランを投入して攻撃の活性化を図った。すると後半7分、トルガイがペナルティエリア内をスルスルとドリブルで前進して右足を振ったが、GKに阻まれた。
さらに広島は後半11分、FW加藤陸次樹が最終ラインの背後を取って抜け出した流れからジャーメインやMF川辺駿が波状攻撃を仕掛けるも、キム・スンギュやDF森重真人、DF室屋成を中心にFC東京守備陣がシュートを跳ね返し続けてスコアは動かなかった。
一方のFC東京は後半25分、高のパスからFW山下敬大が落としたボールに室屋が反応。ペナルティエリア内左からフリーの状態でシュートを放つもGK大迫の正面に飛んだ。同31分には広島の右CKをDF荒木隼人が頭で合わせるも、GKのセーブで依然として0-0のまま試合が進んだ。
拮抗した展開の中、FC東京は下部組織出身の高卒ルーキーFW山口太陽が後半40分に送り込まれて公式戦初出場を果たした。山口は日本代表経験のDF佐々木翔や荒木、韓国代表のキムの強力3バックを相手にポストプレーで存在感を発揮する場面もあった。
FC東京は後半45分、素早いスローインからペナルティエリア左を取った高が右足を振り抜くも枠の上。そのまま0-0で試合終了となった。
