首位鹿島vs王者神戸は両守護神躍動で0-0ドロー! 神戸の3連覇遠のく
[10.17 J1第34節 神戸 0-0 鹿島 ノエスタ]
J1リーグは17日、第34節を各地で行い、ヴィッセル神戸と鹿島アントラーズが0-0で引き分けた。神戸は残り4試合で首位との勝ち点差5を縮められず、3連覇が一歩遠のく結果。一方の鹿島もゴールが遠く、今節他会場の結果次第で2位と勝ち点3差に迫られる可能性が出てきた。
勝ち点65で首位を独走する鹿島と、同60で4位の神戸との上位対決。神戸がACLEを控えている影響で金曜夜の開催となったが、ノエビアスタジアム神戸には満員の観衆が詰めかけた。
序盤は逆転優勝を狙う神戸が一気に押し込んだ。前半3分、左サイドを攻め上がったFW宮代大聖のクロスがゴール前に入ると、FW大迫勇也が巧みなトラップから左足シュート。だが、これは日本代表GK早川友基のスーパーセーブに阻まれ、ゴールを破ることはできない。
さらに神戸は前半8分、分厚い波状攻撃から大迫が左に開き、浮き球の折り返しにFWエリキが走り込むも、シュートは韓国代表DFキム・テヒョンがブロック。同11分、DF永戸勝也の左CKがファーサイドに流れ、FW武藤嘉紀が左足ボレーに合わせたが、これもGK早川のセーブに阻まれた。
なおも攻める神戸は前半23分、MF鍬先祐弥の連続シュートが相手に阻まれると、同27分には右サイドを攻め上がったMF飯野七聖のクロスに宮代が飛び込むも、フリーでの決定的なシュートは枠外。同35分にエリキが負傷交代した後は鹿島に主導権が渡ったが、FWセオ・セアラの侵入は神戸DFマテウス・トゥーレルがことごとく阻んでいた。
そのまま試合は後半へ。鹿島は2分、DF植田直通の浮き球パスをFWエウベルが落とし、レオ・セアラが左足シュートを狙うも枠を外れる。同11分には鹿島が右サイドのスローインから攻勢を仕掛け、FWチャヴリッチのクロスからエウベルとレオ・セアラが連続シュートを放ったが、飯野と鍬先の連続ブロックに跳ね返された。
その後は互いにリスクを避けながら攻め合う展開となったなか、鹿島は後半アディショナルタイム4分、FW田川亨介がフリーで裏に抜け出したが、GK前川黛也がファインセーブ。両守護神が躍動した上位対決は0-0のままタイムアップを迎え、勝ち点1を分け合う結果となった。
