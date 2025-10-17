Mega Shinnosuke、約1年半ぶりの最新アルバム『天使様†』リリース決定
Mega Shinnosukeが、最新アルバム『天使様†』を11月19日にリリースすることを発表した。
前作から約1年3カ月ぶりとなり、4月以降に連続リリースされた楽曲群の集大成とも言える作品に仕上がっているという。『天使様†』と名付けられた今作は、日常の中で生まれる様々な感情が包み隠されることなく軽やかに表現された楽曲で構成されたアルバムとなっており、「メロい夢」から、先月リリースした「ごはん食べヨ」までの楽曲に加え、新曲や、アルバムでしか聴くことのできない「白い墓(slowed+reverb)」なども収録している。
なお本日より、Apple MusicやSpotifyでは、事前予約（Pre-Add / Pre-Save）もスタートしているので、合わせてチェックしてほしい。
◼️アルバム『天使様†』
リリース日：2025年11月19日（水）
視聴予約（Pre-Add / Pre-Save）：https://mega-shinnosuke.lnk.to/tenshisama
◆収録楽曲
ohayo
さよなら天使様
禁断少女10
トラウマ
青春ごっこ
ナードと天使 ※MUSIC CITY TENJIN2025 テーマソング
メロい夢
君にノーベル賞
ごはん食べヨ ※TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」オープニング主題歌
今を踊ろう ※レバレジーズ株式会社「キャリアチケット就職」WEB CMタイアップソング
白い墓（slowed+reverb）
◼️ワンマンツアー情報
2026年
1月10日（土）：福岡BEAT STATION
1月11日（日）：広島 Live Space Reed
1月17日（土）：大阪BIG CAT
1月18日（日）：名古屋CLUB QUATTRO
1月24日（土）：札幌 cube garden
1月31日（土）：仙台 MACANA
2月8日（日）：東京Zepp Diver City(TOKYO)
前売りチケット：5,000円+D代
※18歳以下の方は、会場にて￥1,200キャッシュバック
total info. ライブマスターズ（03-6379-4744）
