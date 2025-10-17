Mega Shinnosukeが、最新アルバム『天使様†』を11月19日にリリースすることを発表した。

前作から約1年3カ月ぶりとなり、4月以降に連続リリースされた楽曲群の集大成とも言える作品に仕上がっているという。『天使様†』と名付けられた今作は、日常の中で生まれる様々な感情が包み隠されることなく軽やかに表現された楽曲で構成されたアルバムとなっており、「メロい夢」から、先月リリースした「ごはん食べヨ」までの楽曲に加え、新曲や、アルバムでしか聴くことのできない「白い墓(slowed+reverb)」なども収録している。

▲アルバムジャケット

なお本日より、Apple MusicやSpotifyでは、事前予約（Pre-Add / Pre-Save）もスタートしているので、合わせてチェックしてほしい。

◼️アルバム『天使様†』

リリース日：2025年11月19日（水）

視聴予約（Pre-Add / Pre-Save）：https://mega-shinnosuke.lnk.to/tenshisama ◆収録楽曲

ohayo

さよなら天使様

禁断少女10

トラウマ

青春ごっこ

ナードと天使 ※MUSIC CITY TENJIN2025 テーマソング

メロい夢

君にノーベル賞

ごはん食べヨ ※TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」オープニング主題歌

今を踊ろう ※レバレジーズ株式会社「キャリアチケット就職」WEB CMタイアップソング

白い墓（slowed+reverb）

◼️ワンマンツアー情報 2026年

1月10日（土）：福岡BEAT STATION

1月11日（日）：広島 Live Space Reed

1月17日（土）：大阪BIG CAT

1月18日（日）：名古屋CLUB QUATTRO

1月24日（土）：札幌 cube garden

1月31日（土）：仙台 MACANA

2月8日（日）：東京Zepp Diver City(TOKYO) 前売りチケット：5,000円+D代

※18歳以下の方は、会場にて￥1,200キャッシュバック

total info. ライブマスターズ（03-6379-4744）