ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¤Õ¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿àÃÑ¤º¤«¤·¤¤¹Ô°Ùá¹ðÇò¡Öº£¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£·ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎàÃÑ¤º¤«¤·¤¤áÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿©»ö¤ÎºÝ¡¢ºÇ¸å¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÏÌ£Á¹½Á¤Ê¤ê¥¹¡¼¥×¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶áÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¤«¤º¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¹Ô°Ù¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ö¤ª¤«¤º¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ã¤Èº£¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¥È¥ó¥«¥ÄºÇ¸å¤Ë¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¡Ê¸ý¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡£¤ª¤¤¤·¤¤¸ý¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ë¥¸¥ç¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö´°Á´¤Ë¥Ö¥ë¥¸¥ç¥¢¤è¡ª¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¥¾¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤â¤ó¡×¤ÈÂçº¤ÏÇ¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤¬ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ªÄÒÊª¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö²¶¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£Æü¤¢¤Ã¤¿ÊÛÅö¤â¡¢²¶¥³¥í¥Ã¥±¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤ë¡Ä¡£¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡£º£µ¤¤Å¤¤¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤Ë¿ÌÙþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍµÈ¤Î¿¿·õ¤Ê¥È¡¼¥ó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ä¥³¤â¡Ö¤¤¤¤¤ï¤è¡¢ÊÌ¤Ë¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£