三浦大知、2025年全国ツアーを映像作品に。さらにDJ MIX アルバムリリースも決定
三浦大知が、2025年1月から全国17都市・21公演を巡ったツアー＜DAICHI MIURA LIVE TOUR 2025 太陽に焼かれて踊りましょう 雨に打たれ歌いましょう＞のライブ映像を収録したDVD/Blu-rayを12月17日にリリースすることが決定した。
本編には2025年5月1日に行われたLaLa arena TOKYO-BAY公演の模様を収録。特典映像には、リハーサルから本番までを密着したメイキング映像や撮り下ろし特典映像、そして本人による副音声も収録され、アーティストとして国内外で高い評価を受ける三浦大知の魅力が詰まった作品となることが期待される。
そして、情報解禁に合わせ三浦大知公式YouTubeチャンネルでは、「Horizon Dreamer」のライブパフォーマンス映像が公開され、DVD/Blu-rayのリリースへの期待がさらに高まる。
さらに、2026年1月14日にはアルバム『DJ DAISHIZEN Presents 三浦大知 NON STOP DJ MIX Vol.3』がリリースされることも同時に発表された。
本アルバムは、三浦大知の楽曲をノンストップでミックスした人気シリーズの第3弾。DMバンドのDJ/マニピュレーターとして三浦大知と長年活動を共にしているDJ DAISHIZENが手がけるスペシャルな作品で、往年のファンから新規リスナーまで幅広く支持を得ている。
◼︎DVD/Blu-ray『DAICHI MIURA LIVE TOUR 2025 太陽に焼かれて踊りましょう ⾬に打たれ歌いましょう』
2025年12月17日(水)発売
予約：https://miuradaichi.lnk.to/DAICHI_MIURA_LIVE_TOUR_2025
AVBD-98193〜4/B〜C
DVD2枚組+CD2枚組
\8,909 (税抜) / \9,800 (税込)
AVXD-98195〜6/B〜C
Blu-ray 2枚組+CD2枚組
\8,909 (税抜) / \9,800 (税込)
収録内容
Disc-1 (DVD / Blu-ray)
※三浦大知本人による副音声付き
Disc-2 (DVD / Blu-ray)
・メイキング映像
・撮り下ろし特典映像
Disc-3 (CD)Pixelated World能動好きなだけFEVERCry & FightERROR羽衣FlavorLight SpeedSheepEverything I Am feat. Furui RihoDelete My MemoriesTouch MeThe AnswerLife is Beautiful
Disc-4 (CD)燦燦IT’S THE RIGHT TIMEテレパシーRise Up feat. SOIL&”PIMP”SESSIONS全開 feat. KREVABlizzard(RE)PLAYALOS心拍音EXCITEHorizon DreamerPolytope
［購入特典］
CDショップ・オンラインショッピングサイト特典あり
DAICHISIKI CD・DVD OFFICIAL SHOPオリジナル特典あり
◼︎『DJ DAISHIZEN Presents 三浦大知 NON STOP DJ MIX Vol.3』
2026年1月14日(水)発売
予約：https://MIURADAICHI.lnk.to/DJ_MIX_Vol.3
AVCD-98197
CD Only
\2,500 (税抜) / \2,750 (税込)
収録内容
トラックリスト未定
［購入特典］
あり
(CDショップ・オンラインショッピングサイト、DAICHISIKI CD・DVD OFFICIAL SHOP共通)
