◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節 神戸０―０鹿島（１７日・ノエスタ）

首位の鹿島は神戸と０―０で引き分けた。劣勢の展開が続きながらも手堅い守備で勝ち点１を拾い、２０１６年シーズン以来となる９季ぶりの優勝に前進した。

鹿島は序盤から防戦一方の展開に。鹿島との勝ち点差を２に詰めたい神戸の猛攻はすさまじかった。

開始直後に日本代表ＧＫ早川友基が神戸ＦＷ大迫勇也との１対１を制して以降も、ＤＦ植田直通やＤＦキムテヒョンのシュートブロックで何とかゴールを守り抜く状況。一時はサンドバック状態に陥った。

それでも、ゴールは割らせなかった。神戸にとって、この試合は絶対に勝たなくてはならない試合。その心情を逆手にとった。ＦＷ鈴木優磨が「相手は絶対に３ポイントを取らないといけない。そこは冷静に」と見据えていた通り、後半２５分にＤＦ２人を代えて守りを固め、終盤はベンチから「落ち着け」のジェスチャーが繰り返されるなど、“勝ち点１もやむなし”の戦術に切り替えた。

鬼木達監督は「前半から非常に圧力をかけられた中で耐える時間があったが、選手も非常に我慢強く戦ってくれた」と総括。「悔しい引き分けではあるが、引き分けを狙っての引き分けではない。勝ちにいっての引き分けなので、しっかりと次につなげたい」と手応えを示した。