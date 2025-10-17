第１０２回箱根駅伝の予選会は１８日、東京・立川市などで行われる。各校１０〜１４人を選手登録。その中から１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで上位１０校が本戦（来年１月２、３日）の出場権を獲得する。本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

レース前日の１７日、出場各校は最終調整を行い、前回の本戦１１位の順大、前回の予選会１４位敗退の東海大など、立川市から練習拠点が遠いチームは、決戦に備えて会場近くのホテルに移動した。最寄り駅の立川駅には出場各校ののぼりが掲げられ、いよいよ決戦ムードが高まってきた。

昨年の予選会は、季節外れの暑さに見舞われ、レース中に気温は２５度を超えて「夏日」に。東海大のロホマン・シュモン（当時３年、現４年）がゴール手前約１５メートルで熱中症のため途中棄権するなどのトラブルが発生した。そのため、今年の予選会から暑さ対策のため、スタート時間が１時間５分早まり、午前８時３０分に号砲が鳴る。

１８日の立川市の天気予報は晴れ。最高気温は２６度と予想されているが、１時間２４分でレースが打ち切りとされる時間（９時５４分）の段階では気温２０度には達しない見込み。それでも、東海大の両角監督は「気温よりも湿度が気になりますね。きょうの朝も蒸し暑かったですから」と、あくまで慎重に話した。

昨年に比べれば、走りやすい気象コンディションとなる見込みだが、油断は禁物。たった１０枚の箱根行き切符をかけた「熱い」戦いとなることは間違いない。

◇第１０２回箱根駅伝予選会開催要項

▽日時、コース １０月１８日午前８時３０分、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街地を回り、国営昭和記念公園にゴールする公認コースのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。世界陸連の世界ランク対象競技会でもある。

▽競技方法 全選手が一斉スタート。各校、１０〜１４人の登録選手の中から１０〜１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで争う。留学生は登録２人以内、出場１人以内。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。

▽出場資格 関東学生陸上競技連盟男子登録者で２４年１月１日〜２５年１０月５日の有効期間内に１万メートル３４分以内、ハーフマラソン１時間１３分以内の公認記録を有する。

▽関東学生連合 予選会で敗退したチームの選手で編成し、本戦にオープン参加する。