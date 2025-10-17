◇パCSファイナルステージ第3戦 日本ハム6―0ソフトバンク（2025年10月17日 みずほペイペイD）

日本ハムの伊藤大海投手（28）が8回116球5安打11奪三振無失点の快投でチームに逆襲の1勝をもたらした。

崖っ縁の先発マウンドを任された伊藤は4回までランナーを背負うも得点は許さず。気迫を前面に出し5、6回は3者凡退斬りを見せるなど8回まで116球を投げ5安打無失点と2年連続最多勝の貫禄を見せつけた。

打線も9安打で6点を奪い快勝。ヒーローインタビューで伊藤は「本当に後がなかったですし、今日勝ち切れないことには意味がなかったので、勝ててホッとしています。去年ここで投げて本当に悔しい思いをしましたし…去年の反省点として、気持ちが入りす過ぎて良くなかったので、今日は冷静に冷静に投げることができて良かったです」と気持ち良さそうに汗を拭った。

23年まで共に先発陣を支えた上沢との投げ合いについては「凄くお世話になった先輩ですし、上沢さんの姿を見てここまでやってきたので、そういう感謝もありましたし。でも、勝てたっていうは本当にうれしいです」と普段通りクールなコメント。改めて投球を振り返り「初戦は（達）孝太、昨日は（福島）蓮がいいピッチングしてたので、彼らより長いイニング、彼らより多い三振を絶対取ろうと思ってマウンド上がりました」と後輩から刺激を受け強い気持ちでマウンドに上がったことを明かし笑った。

「追い込まれてはいましたけど、僕が流れを絶対変えるんだっていう…そういう気持ちで（心の）中は熱く投げてました。非常に大きい1勝だと思いますし、明日からのファイターズはもう一層強くなってこの場所で戦います」。チームの崖っ縁で見せたエースの姿。最後に、日本シリーズへの強い思いを表すように「絶対勝つぞ〜〜〜っ！」と絶叫。敵地に集った日本ハムファン、そして仲間たちを魂の雄叫びで鼓舞した。