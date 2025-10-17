自民党の高市総裁と日本維新の会の藤田共同代表は17日、2日目の連立協議を行いました。維新が連立の絶対条件としている国会議員定数の削減について、自民党は大筋で受け入れる方向で最終調整に入りました。

日本維新の会 藤田共同代表

「結論としては今回の協議については大きく前進したと両者で受け止めています。最終の調整を行っていく」

連立協議では、社会保障改革や副首都構想、企業・団体献金の廃止を含む政治改革などの政策に加え、「国会議員定数の削減」についての法案を、秋の臨時国会で成立させることを吉村代表が連立入りの絶対条件として求めていました。

複数の自民党関係者によりますと、自民党は「国会議員定数の削減」を大筋で受け入れる方針で、最終調整に入ったことが分かりました。

日本維新の会 藤田共同代表

「これはゼロ回答はしないというお答えをいただいてますから、最終的にはさっき申し上げてたように詳細が大事でありますから、そこについて最終調整をするということですね」

詳細については協議中で、両党は、週末も交渉を続けます。

一方で藤田氏は、立憲民主党・国民民主党と野党3党で行っていた首相指名選挙に向けた協議は「一区切りにしたい」として、自民党との連立協議に専念する姿勢を明らかにしました。これについては、国民民主党の玉木代表も理解を示しています。

国民民主党 玉木代表

「ダブルトラックでやるのも失礼にあたるということで藤田共同代表がおっしゃってたので当然、我々としても基本政策の一致が仮にできるのであれば検討に値するかなと思ったが、今の立憲民主党の政策では、政権を共にするのは難しい」

その上で、首相指名選挙では国民民主党は「玉木雄一郎と書く」と強調しました。