「兵庫ゴールドカップ」（１７日、園田）

６番人気で浦和のポリゴンウェイヴが、スタートからのハナ争いを制して逃げ切り、重賞３勝目を挙げた。２着は２番人気で船橋のストライクオンが直線で内を突いて３／４馬身差まで迫り、３着には１番人気で船橋のコパノパサディナが３番手追走から続いた。

ホッカイドウ所属の落合玄がポリゴンウェイヴをようやく重賞勝利へと導いた。「元々は門別で期待されていたのに、重賞で勝たせられなかった。また、ご縁を頂いて実現できて良かった」。門別では２０２２年４月の新馬戦勝利から４戦全てコンビを組んでいた。今回は２３年１２月の神奈川記念（川崎）以来の再会だった。

スタートから飛び出してハナに立つとマイペースで逃走。直線で追い上げるストライクオンに並ばれたが、そこから勝負根性を発揮して突き放した。「２歳から乗っているが、道中で力むことがない。最後は追い比べになったが、もう一回、馬が反応してくれた」と落合玄。１年１０カ月ぶりの騎乗でも相棒への感覚は鈍っていなかった。

落合玄は２１年１１月から２２年１月まで兵庫で期間限定騎乗の経験がある。「ここの皆さんには、いつも温かくしていただいている」。この日はエキストラを含めて、兵庫で一日の上限８鞍に騎乗して入着７回。仕事人の役目は十分に果たした。