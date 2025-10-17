Ý¯ºä46±óÆ£Íý»Ò¡õÂ¼°æÍ¥¡¢ÂçÃíÌÜ¤ÎÆ±´ü¥³¥ó¥Ó¤¬²ÄÎù¤Ê°áÁõ»Ñ¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ªÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½
10·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖB.L.T.12·î¹æ¡×¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¤Ë¡¢10·î29Æü¤Ë13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÝ¯ºä46¤«¤é±óÆ£Íý»Ò¡õÂ¼°æÍ¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÂ·¤¤¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤¿2SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
±óÆ£Íý»Ò¤Ï13th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½é¤á¤ÆÁªÈ´Æþ¤ê¡¢Â¼°æÍ¥¤ÏÆ±ºî¤Ç½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£ÂçÃíÌÜ¤ÎÆ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó»£±Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤ÏÝ¯ºä46¤Î7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦¾®¸«»³½Ô»á¤À¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡Ö³¹³Ñ¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì´¤È¸½¼Â¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¼Ì¿¿¤Î¼Á´¶¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê³¹³Ñ¤äÆÃÄ§Åª¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡¢2¿Í¤Î²ÄÎù¤µ¤¬°ú¤Î©¤ÄÍÎÉþ¤È¤ªÂ·¤¤¤ÎÀ©Éþ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¤Ç¤ÎÈ´Å§¤ËÂÐ¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¶¤äÝ¯ºä46¤ÎÉ½¸½¤Ë·ü¤±¤ëÁÛ¤¤¡¢3´üÀ¸¤ÎÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£