10月16日、辻希美がブログを更新した。

【写真】お土産のドーナツに大喜びの三男の姿なども公開

辻は、自身のブログにて、「今日はマッシュグループの展示会に 行って来ました」「可愛いドーナツ」とコメントし、次女を抱っこしてピースしている姿や、“セサミストリート”のキャラクターを模したカラフルなドーナツの写真を公開。

続けて、「美味しいlunch 友達と合流して食べたよ」「友達の誕生日お祝いしたら 出産お祝いもしてくれて 嬉しかった」「あっという間の時間でした 皆ありがとう」といい、友人たちとのランチの様子も披露した。

そして、「展示会も可愛いbaby服爆買い 届いて着せるの楽しみだなぁ」とも明かしつつ、「そして子どもたちにセサミのドーナツ を お土産に…」「大喜びでした」と、ドーナツを前に笑顔を見せる三男の姿も掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより