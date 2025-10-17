「baby服爆買い」辻希美、生後2ヶ月次女を抱っこし展示会＆ランチを満喫「あっという間の時間でした」
10月16日、辻希美がブログを更新した。
辻は、自身のブログにて、「今日はマッシュグループの展示会に 行って来ました」「可愛いドーナツ」とコメントし、次女を抱っこしてピースしている姿や、“セサミストリート”のキャラクターを模したカラフルなドーナツの写真を公開。
続けて、「美味しいlunch 友達と合流して食べたよ」「友達の誕生日お祝いしたら 出産お祝いもしてくれて 嬉しかった」「あっという間の時間でした 皆ありがとう」といい、友人たちとのランチの様子も披露した。
そして、「展示会も可愛いbaby服爆買い 届いて着せるの楽しみだなぁ」とも明かしつつ、「そして子どもたちにセサミのドーナツ を お土産に…」「大喜びでした」と、ドーナツを前に笑顔を見せる三男の姿も掲載していた。
モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。
画像出典：辻希美オフィシャルブログより