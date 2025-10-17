

ブランド公式エバンジェリストに就任した林修先生

ドリームファクトリーが展開する、全国約4000店舗で取り扱われているトータルボディケアブランド「ドクターエア」は、理美容に特化した新ライン「ドクターエア ビューティ」を立ち上げ、今期中に複数の新製品を発売する。これにともない、予備校講師でありタレントの林修先生がブランド公式エバンジェリスト（伝道師）に就任。10月16日、17日の2日間にわたり、新製品発表会を開催した。

イベント冒頭では、ドクターエア ブランド担当から新製品の開発背景や特徴を紹介。表情筋をすっきりと再起動させる「ドクターエア リフトライザー」、頭皮をリセット感覚へ導く「ドクターエア EMSスカルプスパ」、まとまりのある美髪へ導く「ドクターエア ミラ ブラシ」、そして超軽量の「ドクターエア ミラ ジェット ドライヤー」の4製品が披露された。



「ドクターエア」の新ビジュアル

続いて、林修先生が登壇。ワイルドな“イケオジ”へと印象を変えた新ビジュアルと新製品ムービーが公開された。

林修先生は「本人が見ても衝撃的な内容だった。ぜひ心を落ち着かせて見てほしい」とコメント。映像が公開されると、会場からは大きな歓声と拍手が沸き起こった。



予備校講師でタレントの林修先生

撮影を振り返り、「決め顔のシーンには苦戦し、何度もテイクを重ねたが、最終的には納得のいく仕上がりになった」と語り、「映像で着用した光沢のある黒いスーツは好みのスタイルで、サングラスは私物」と撮影時のエピソードも披露した。MCを務めた望月理恵さんは「林先生の新たな魅力が感じられる素敵な映像だった」と感想を述べ、会場は温かな拍手に包まれた。



予備校講師でタレントの林修先生

続くトークセッションでは、今回の新製品・新ムービーのテーマ「第一印象」をテーマに語り合った。林修先生は「清潔感が一番大事。普段の授業でもスーツとネクタイを欠かさない」とコメント。また、流行語大賞を受賞した当時は多忙で美容院に行く時間もなかったと振り返った。望月さんは「笑顔は言葉よりも早く伝わるサイン。常に意識している」とアナウンサーならではの視点を語った。

さらに林修先生は「リフトライザー」を実際に体験し、「ほぐれるから動くという感覚を実感。口角の動きが良くなった」とコメント。「表情筋は鍛えにくいが、リフトライザーなら日々のケアとして続けられる」と製品の魅力を語った。



左から：MCの望月理恵さん、予備校講師でタレントの林修先生

望月さんは「ミラ ジェット ドライヤー」を愛用しており、「軽量で収納しやすく、洗面台の第一印象まで変わった」と語っていた。

イベントの最後には、林修先生が「見た目ケアするなら、ドクターエアでしょ」と締めくくり、盛況のうちに終了した。

今年秋、ドクターエアは新たにビューティカテゴリーを立ち上げる。同社が着目したのは、第一印象を左右する“見た目”の大切さ。服装や清潔感だけでなく、表情や髪の状態も印象形成に大きく影響する。林修先生は、ビジネスにおける第一印象や清潔感の重要性を日頃から提唱しており、その考えがブランドコンセプトと一致することから、今回の起用に至ったと発表した。

ドリームファクトリー＝http://www.dreamf.co.jp