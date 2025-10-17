ドトールコーヒーは、ドトールコーヒーショップにおいて、10月24日から「プレミアムマイルドブレンド」を数量限定で発売する。

また、11月1日から注文受付を開始する「冬ギフト」では、プレミアムマイルドブレンドを使用したギフトセットを複数ラインアップする。ドトールのこだわりが詰まった、「ドリップカフェ プレミアムマイルドブレンド詰合せ20袋入り」やプレミアムマイルドブレンドとゲイシャブレンドを詰合せた「ドリップカフェ2種詰合せ30袋入り」を数量限定で用意した。

11月30日まで、宅配でお届けの場合10％OFFとなるおトクな早割期間。お世話になった大切なあの人へ贈るギフトや、ゆっくり過ごす自宅用にぜひ利用してほしいという。

季節限定の商品ながらレギュラー商品に負けない人気の「プレミアムマイルドブレンド」。今年も、最高等級豆（コーヒー生産国輸出規格最上位豆）を100％使用し、コーヒーの原種であるティピカ種が含まれる、メキシコ プルマエリアの豆をブレンドした。炭火焙煎で引き出した、甘味と香ばしさを楽しんでほしいという。

「プレミアムマイルドブレンド」の特長は、豆本来の甘味を炭火焙煎で引き出した。やわらかな口当たりと、まろやかな味わい。ビスケットのような香ばしさと、コクのある甘味が口いっぱいに広がる。



「ドリップカフェ プレミアムマイルドブレンド詰合せ20袋入り」

「ドリップカフェ プレミアムマイルドブレンド詰合せ20袋入り」は、この季節にしか楽しめない特別なコーヒーを詰め合わせたギフト。大切な人への想いをしっかりと伝えられる商品となっている。



「ドリップカフェ 2種詰合せ30袋入り」

「ドリップカフェ 2種詰合せ30袋入り」は、「プレミアムマイルドブレンド」と、希少なゲイシャ種を使用した「香り華やぐゲイシャブレンド」。贅沢な味わいを楽しめる珠玉の組み合わせを、大切な人への贈り物に活用してほしい考え。

［小売価格］

プレミアムマイルドブレンド

コーヒー豆（200g）：1360円（税込）

ドリップカフェ（5パック入り）：560円

ドリップカフェ プレミアムマイルドブレンド詰合せ20袋入り（PD−635）

店頭引き渡し価格：3100円

宅配価格：3800円（送料込）

ドリップカフェ 2種詰合せ30袋入り（PD−655）：5400円（送料込）

（すべて税込）

［発売日］

プレミアムマイルドブレンド：10月24日（金）

ドリップカフェ プレミアムマイルドブレンド詰合せ20袋入り（PD−635）：11月1日（土）受付

ドリップカフェ 2種詰合せ30袋入り（PD−655）：11月1日（土）受付

ドトールコーヒー＝https://www.doutor.co.jp