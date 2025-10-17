◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 日本ハム 6-0 ソフトバンク(17日、みずほPayPayドーム)

日本シリーズ進出へ王手をかけたソフトバンクは、先発・上沢直之投手が7回途中まで粘りの投球を披露するも6失点。打線は相手先発・伊藤大海投手ら日本ハム投手陣の前に得点を奪えず敗れました。

上沢投手は初回に先制されると、4回にも先頭のレイエス選手にソロ本塁打を浴び、リードを許す展開となります。

その後、6回まで相手に得点を許さず力投をみせますが、7回に先頭の山縣秀選手にソロ本塁打を浴びると、続く水野達稀選手に3塁打を許し、2アウトまでくるもののさらに2つの四球で満塁とし降板となります。

このピンチでマウンドに上がったのは木村光投手。すると対峙した郡司裕也選手に走者一掃の2塁打を打たれ3点を献上します。

6-0と突き放され反撃したい打線でしたが、この日は日本ハム先発・伊藤大海投手の前に苦戦。8回まで無得点に抑えられると9回も山粼福也投手を打ち崩せず敗戦となりました。

この黒星でソフトバンクは日本シリーズ進出へ一歩足踏み。対戦成績3勝1敗としています。