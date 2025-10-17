吉瀬美智子、家族でベトナム高級ホテル滞在！ プライベートショットに「姉さん素敵ッス」「良い機会ですね」
俳優の吉瀬美智子さんは10月17日、自身のInstagramを更新。家族で高級ホテルに滞在したことを明かしました。
【写真】吉瀬美智子が過ごす高級ホテル
写真からは、ホテルの広さやゴージャスな雰囲気が伝わり、レストランと思われるテラス席では、吉瀬さんが頬づえを突くポーズで写っています。また、「しっかりリフレッシュできたので、また頑張ろ〜」とつづり、今後の意気込みを伝えています。
ファンからは、「良い機会ですね」「とても素敵ですねぇ」「ゆっくり休んできてください」「良かったね」「ステキな思い出がいっぱいできますように」「姉さん素敵ッス」といった温かいコメントが集まりました。
「ステキな思い出がいっぱいできますように」吉瀬さんは「家族でリゾート地ダナンのインターコンチネンタル ダナン サンペニンシュラへ」とつづり、9枚の写真を1枚にまとめたショットを投稿。ベトナム・ダナンにある5つ星の高級リゾートホテルで家族と過ごした様子を報告しました。
