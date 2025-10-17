カルビーは、ポテトチップスにチョコレート（準チョコレートを使用）をかけて甘じょっぱい贅沢な味わいが楽しめる新商品「ポテトチップス 贅沢ショコラ」を10月20日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で期間限定発売する（来年4月上旬終売予定）。

「ポテトチップス 贅沢ショコラ」は、厚切りカットのポテトチップスに、チョコレートをライン状にトッピングした秋冬限定商品。2011年から毎年期間限定で発売しており、くせになる甘じょっぱい味わいと高級感のあるパッケージで、チョコレート好きの人を中心に毎年多くの支持を得ている。

発売15周年を迎える今年の「ポテトチップス 贅沢ショコラ」は、チョコレート好きの消費者に満足してもらえるように、やや甘さを感じやすくなるよう改良を行った。さらに、隠し味にコーヒーとキャラメル（パウダーとして）を加えることで、より上品でコク深いチョコレートの味わいに仕上げた。1枚1枚ゆっくりと贅沢に楽しんでもらいたい商品となっている。

「ポテトチップス 贅沢ショコラ」は、厚切りウェーブカットのポテトチップスに濃厚なチョコレートをライン状に丁寧にトッピングした。ざくっとした食感とチョコレートの口どけが調和した、秋冬限定の贅沢なポテトチップスとなっている。

パッケージは、贅沢感がある赤と金色の華やかなカラーリングとのこと。とろっとしたチョコレートをポテトチップスにかけるイラストを中央に掲載し、他にはない甘じょっぱいおいしさを表現している。背景に雪の結晶をイメージした模様をちりばめることで季節感を演出している。

［小売価格］190円前後（税込）

［発売日］10月20日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp