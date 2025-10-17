かまいたち山内、豪華リビングで息子と将棋を指す「えーーーむすこっち天才！！」「頭いいんですね!!」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは10月17日、自身のInstagramを更新。豪華なリビングで子どもと将棋を指している様子を公開し、話題を呼んでいます。
コメント欄では、「パパは心の中で嬉し涙流してるんだろうなぁ…」「えーーーむすこっち天才！！」「お父さんに似て頭キレキレの賢い子だろうな…と想像しちゃいます」「いつかYouTubeで将棋の親子対決待ってます」「凄い！やぱ次男くんも山内パパ似で地頭いいんですね!!」との声が寄せられました。
子どもと将棋を指せるように山内さんは「長男と将棋を指せる日が想像より早くきました」とつづり、4枚の写真を掲載。1枚目には、大きなダイニングテーブルの上で、子どもと将棋を指している様子が写っています。将棋盤については「コンビニとかで売ってる簡易の将棋セットですけど、ルール大体覚えて時間あったら指してます」とコメント。また、「金が１つ、次男の手によってトイレに流されたので私は飛車角金１つ落ちでやってます」とコミカルなエピソードも披露しました。
『将棋世界』では対談も以前から自身のYouTubeチャンネルなどで将棋に関する発信を行っている山内さん。3日に発売された『将棋世界』2025年11月号（マイナビ出版）では、同郷の女流棋士・福間香奈女流六冠と対談を行っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
