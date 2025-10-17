「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

リーグ２位のＤｅＮＡが痛恨の３連敗を喫しＣＳ敗退。昨年と同じ下克上は果たせなかった。今季限りで退任するＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）にとっては“ラスト采配”となった。

試合後には阪神・藤川球児監督から花束を渡され、お互いに穏やかな表情で会話を交わした。ラストゲームとなったＤｅＮＡの指揮官と阪神の粋な演出に、聖地は大きな拍手と歓声に包まれ、盛大な「三浦」コールも起こった

三浦監督は就任５年目の今季、チームは２８日の広島戦（マツダ）で３年ぶりのシーズン２位が確定。だがリーグ優勝を逃した責任を取る形で身を引くことを申し入れ、球団に了承されて辞任となった。

三浦監督は２０１６年に現役引退後、２０年オフに監督に就任。１年目は最下位も２２年から２位、３位、３位、２位。同一監督としては別当薫、権藤博に並び球団史上３人目となる４年連続Ａクラス入りも果たした。

昨季はシーズン３位から下克上日本一を達成した。今季は「リーグ優勝」に執念を燃やし、チームスローガン「横浜奪首」を掲げ、シーズン中には「２位じゃダメなんです」と強い志を口にすることもあった。リーグＶは逃し、再挑戦となった今年のＣＳ。だが虎の前に屈し、昨季と同じミッションを達成することもできなかった。