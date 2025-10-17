「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

リーグ２位のＤｅＮＡが敵地で痛恨の３戦３敗。下克上を果たせずに敗退となった。

打線は相手先発・高橋の両コーナー、低めに制球された直球、変化球の前にきりきり舞いさせられた。三回先頭・石上から四回途中の佐野まで５者連続三振の屈辱も味わった。左腕に八回１死まで“ノーノー”に抑え込まれた。代打・松尾の中前打から３連打で１死満塁としたが、代打・戸柱が左飛、蝦名も空振り三振に倒れて得点を奪うことはできなかった。

先発したケイは４回２／３を５安打４失点で降板。１試合２死球は来日ワーストタイとなった。

制球を乱し、安定感を欠いた。一回は先頭・近本に左前打を浴びて出塁を許したが、続く中野の送りバントは捕ゴロとなって１死一塁。ここで森下に死球を与えて一、二塁とピンチを招き、雰囲気が変わる。続く佐藤輝にスライダーをバックスクリーンに運ばれいきなり３失点。

三回には２死一、二塁から大山にスライダーを捉えられ、左越え適時二塁打を打たれて４点目を失った。五回２死一、二塁とピンチを招いたところでマウンドを降りた。ケイは今季阪神戦は８試合で１勝２敗ながら、防御率０・８５と抑え込んでいたが、この夜は完全に虎の勢いにのみ込まれた。