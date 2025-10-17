10月19日（日）に京都競馬場で行われる、第30回秋華賞（3歳オープン・牝・G1・芝2000m・1着賞金＝1億1000万円）の枠順は下記の通り。桜花賞馬エンブロイダリーは6枠11番へ、オークス馬カムニャックは8枠17番へ入った。共に強烈な差し脚も持ち味の2頭。土曜日は夕方から日曜明け方にかけて雨予報。波乱も予感させる牝馬クラシック最後の一冠はどの馬に！？注目の発走は19日（日）15時40分。

【秋華賞】出走馬の調教後の馬体重

土曜夕方から雨予報の京都

1枠1番

ダノンフェアレディ

牝3・55.0・坂井瑠星

橋口慎介・栗東

1枠2番

ルージュソリテール

牝3・55.0・北村友一

藤原英昭・栗東

2枠3番

ジョスラン

牝3・55.0・岩田望来

鹿戸雄一・美浦

2枠4番

レーゼドラマ

牝3・55.0・藤岡佑介

辻野泰之・栗東

3枠5番

ブラウンラチェット

牝3・55.0・池添謙一

手塚貴久・美浦

3枠6番

ケリフレッドアスク

牝3・55.0・西塚洸二

藤原英昭・栗東

4枠7番

クリノメイ

牝3・55.0・酒井学

須貝尚介・栗東

4枠8番

テレサ

牝3・55.0・松山弘平

杉山晴紀・栗東

5枠9番

マピュース

牝3・55.0・横山武史

和田勇介・美浦

5枠10番

エリカエクスプレス

牝3・55.0・武豊

杉山晴紀・栗東

6枠11番

エンブロイダリー

牝3・55.0・C.ルメール

森一誠・美浦

6枠12番

ヴーレヴー

牝3・55.0・菱田裕二

武幸四郎・栗東

7枠13番

セナスタイル

牝3・55.0・岩田康誠

安田翔伍・栗東

7枠14番

ビップデイジー

牝3・55.0・西村淳也

松下武士・栗東

7枠15番

インヴォーグ

牝3・55.0・団野大成

福永祐一・栗東

8枠16番

ランフォーヴァウ

牝3・55.0・小崎綾也

福永祐一・栗東

8枠17番

カムニャック

牝3・55.0・川田将雅

友道康夫・栗東

8枠18番

パラディレーヌ

牝3・55.0・丹内祐次

千田輝彦・栗東