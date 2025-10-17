10月28日に赤坂御苑で行われる「秋の園遊会」にご招待をいただきました。光栄この上ない、という表現はこういうときのためにあるのだなと、もう少し先のことなのにいまから身の引き締まる思いを感じています。仕事を長く続けていると、文字通りご褒美のようないいことが降ってくるものなのですね。

さて今週末は、土曜は東京で富士Ｓのマジックサンズなどに騎乗して、日曜は京都に帰ってきて秋華賞に参戦です。騎乗馬エリカエクスプレスはいかにもマイラーという成績ですが、今朝の追い切りにまたがった感触は、京都の内回り2000mなら十分にこなせそうなイメージでした。初めて乗る馬ですが、デビュー２戦目のフェアリーＳは本当に強い内容でしたから、あのパフォーマンスを引き出せるようにいろいろ考えます。

武豊騎手 今週の騎乗馬…マジックサンズなど12鞍

楽しみな馬がスタンバイする秋競馬

今朝の追い切り騎乗は、ほかに菊花賞のマイユニバースと、同じく来週のアルテミスＳを予定しているマルガでした。マイユニバースは前走のレースぶりに象徴されるように、真面目に突っ走る性格。どう折り合いをつけるかですが、ライバル陣営から見れば不気味な存在でしょうね。

マルガは早くもアイドルホースとしての地位を固めている馬。今朝も取材が殺到していました。人気だけでなく、走る能力も高い馬で、今朝の動きも上々。楽しみなレースが続く秋競馬です。