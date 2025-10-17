DeNAはCSファイナル3連敗…阪神が2年ぶりに日本シリーズ

■阪神 4ー0 DeNA（17日・甲子園）

阪神は17日、甲子園で行われたDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第3戦に勝利した。3連勝でアドバンテージを含めた対戦成績を4勝0敗とし、無傷で2年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。試合後はDeNA・三浦大輔監督に、阪神・藤川球児監督から花束が贈呈された。場内は「三浦コール」に包まれた。

第1戦は4投手のリレーで完封勝ち。第2戦は延長10回に森下のサヨナラ2ランで勝利した。王手をかけて迎えた第3戦は初回に佐藤輝が先制3ラン。投げては高橋遥が8回1死までノーヒットノーランの快投を演じ、再びの完封リレーで勝利した。

沸き立つ甲子園。3連敗でシリーズ敗退が決まったDeNAは三浦監督、ナインがファンの待つ応援席に向かって深々とお辞儀。今季の感謝を伝えた。すると、場内では「三浦コール」が発生。阪神ナインもベンチ前で拍手を送り、藤川監督はホームベース付近で花束を渡し、言葉を交わして送り届けた。

DeNAは昨季下剋上での日本一に輝き、悲願のリーグ優勝を掲げて挑んだ今季だったが、阪神に13ゲーム差をつけられて独走優勝を許した。南場智子オーナーが9月29日に自身のX（旧ツイッター）で「皆さまにご報告がございます。三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました」と明かしていた。（Full-Count編集部）