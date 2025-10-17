【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

KATOは10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、11月以降に発売予定の新作Nゲージモデルを展示している。

今回展示している製品は683系2000番台「能登かがり火」、大井川鐵道6000系タイプの他、小田急ロマンスカー・NSE（3100形）更新車、「ゆめ70」など。ED76 0 後期形 JR貨物試験塗装機といった車両も展示している。

ED76 0 後期形 JR貨物試験塗装機

ED75 700 JR仕様

787系「36ぷらす3」

小田急ロマンスカー・NSE（3100形）

小田急ロマンスカー・NSE（3100形）「ゆめ70」

TGV Sud-Est

南海電鉄6000系

大井川鐵道6000系タイプ

名古屋臨海鉄道 ND552

Nゲージスターターセット 315系3000番台

683系2000番台「能登かがり火」

683系「まほろば」（安寧）

ブースの一角では様々な風景を走る汽車が展示