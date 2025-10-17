◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・最終ステージ 第３戦 ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の最終ステージ（Ｓ）の第３戦が行われ、崖っぷちの日本ハムがソフトバンクに完勝し、対戦成績を１勝３敗（ソフトバンクにアドバンテージ１勝）とした。

日本シリーズ進出に王手をかけたソフトバンクは、第３戦の先発を上沢に託した。一昨年まで日本ハムに在籍し、米球界を経て加入１年目の右腕。レギュラーシーズンでは１２勝（６敗）を挙げ「一緒にやっていたチームメートも多いので、楽しみでしかない」と古巣との対戦に臨んだ。

ところが初回、いきなり先制点を与えた。先頭の水谷に右前へ運ばれると、田宮の打席で海野が捕逸。田宮の二ゴロとレイエスへの四球で１死一、三塁とピンチを背負った。続く郡司の右犠飛で１点献上。２、３回はそれぞれ３人で片付けた。

上沢を援護したい打線は初回、先頭の柳田が右前打で出塁。川瀬の犠打で１死二塁としたが、栗原は空振り三振、最終ステージで初の４番に入った山川も遊ゴロに倒れた。４回は１死から柳町が左中間へ二塁打。牧原大は二ゴロ、野村も空振り三振と得点を挙げることはできなかった。

後がない日本ハムは４回に１点を追加した。「エネルギーたっぷりで、勝つ気満々です」と鼻息を荒くしたのはレイエス。先頭で上沢の初球をたたいた。左越えへ２号ソロ。「高いモチベーションで打席に入り、打つことができました」と主砲の仕事を果たした。

２点を追うソフトバンクは５回、この試合で初めて３者凡退。６回も川瀬、栗原、山川が沈黙。日本ハムはエースの伊藤が意地を見せた。一方の上沢は７回、新人・山県にも左越えへソロを献上。１０三振を奪ったものの、さらに２死満塁のピンチを招いたところで降板となった。

ソフトバンクは上沢が降板後、２番手・木村光が郡司に走者一掃の３点二塁打。中堅・周東のダイビングキャッチも及ばず、試合終盤に６点を追う展開を強いられた。