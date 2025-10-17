【Reincarnation レーシングミク 2013 Ver.】 2026年4月 発売予定 価格：8,800円

グッドスマイルレーシングは、プラモデル「Reincarnation レーシングミク 2013 Ver.」を2026年4月に発売する。価格は8,800円。

本商品は業界随一のクリエイター達が生み出した造形物を色分けキットで「組み立てる」ことができるをコンセプトとしたプラモデルブランド「Reincarnation」第一弾。

2013年に発売されたスケールフィギュア「レーシングミク 2013 Ver.」の造形を元に、一部リニューアルしつつハイレベルな造形美はそのままにプラモデル化している。

イラストを担当したsaitom氏、衣装デザインを担当した島崎麻里氏それぞれの個性を再現している。

Reincarnation レーシングミク 2013 Ver.

2026年4月 発売予定

価格：8,800円

スケール：1/8

サイズ：全高約185mm

(C)saitom / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Illustration by saitom Costume design by 島崎麻里

※画像はイメージです。

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。