公明党が自民党との連立離脱を表明してから、ちょうど１週間。

自民・維新が急接近する中、東海地方の国会議員は…。

（公明党愛知県本部代表 里見隆治参院議員 17日 愛知・常滑市）

「“政治と金の問題”に決着をつける。あるいは制度改正をさらに強化することに対し、（自民党から）回答を待っていたが十分な回答がなく、残念ながら連立解消となった。大変残念な思い」

今後気になるのは自民党との関係性。公明党本部は「選挙協力はしない」と明言していますが…。





「正直無理して（自民との連立に）入らなくていい」

（里見参院議員）「その一方で党本部から示されているのは『地方での様々な協力体制はあり得るか』ということなので、この地方においてどのような協力体制が築けるかは今後次第」

一方、連立を視野に自民党との2回目の政策協議を終えた日本維新の会。



（日本維新の会・比例東海 杉本和巳衆院議員）

「私は正直無理して（連立に）入らなくていいと思う。自民党の延命に手を貸すことになるので。自民党はもっと反省すべきであるし、体質を変えないといけないと思っている」

こう話すのは、愛知10区が地盤で、比例東海ブロック選出の杉本和巳衆院議員。同じ選挙区には自民党の現職議員もいますが、今後の選挙については…。



（杉本衆院議員）

「どうなるか正直わからない。政治の世界は一寸先は闇なので。政党間の調整がどうなるかという、党幹部が決めるような話は置いておいて、選挙の時に考える」

「裏切られたという言葉が適当かはわからないが…」

こうした状況に、立憲民主党代表代行の愛知3区のこの人は。



（立憲民主党代表代行 近藤昭一衆院議員）

Ｑ維新が自民と組むかもしれないというのは？

「寝耳に水。裏切られたという言葉が適当かどうか分からないが残念な気持ち」

Ｑ総理指名選挙はどうする？

「基本的には『野田代表』だと思うが、まだまだ投票まで時間があるので、いろいろな選択肢を考えて努力をしたい」