¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬µÕ½±¤Î1¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè3Àï¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬8²ó116µå5°ÂÂÇ11Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£ÂÇÀþ¤Ï4ÈÖ¡¦·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡Ê27¡Ë¤¬3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É9°ÂÂÇ¤Ç6ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1°Ì¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò²Ã¤¨1¾¡3ÇÔ¡£
¡¡ÅêÂÇ¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£³³¤Ã±ï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿°ËÆ£¤Ï4²ó¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¤âÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡£µ¤Ç÷¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·5¡¢6²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà»Â¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É8²ó¤Þ¤Ç116µå¤òÅê¤²5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2Àï¤Ç8ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿4ÈÖ¡¦·´»Ê¤¬3»î¹çÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à½é¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤Îµ¾Èô¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó¤Ë¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬Áê¼êÀèÈ¯¡¦¾åÂô¤«¤éº¸Íã¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Æ¥é¥¹¤Ë¥½¥í¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î»³¸©¤¬¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤ÏµåÃÄ½é¤È¤Ê¤ëCSÃÆ¡£¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤ëµ®½Å¤Ê¥½¥í¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢Â³¤¯¿åÌî¤¬±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë»°ÎÝÂÇ¡¢2»à»°ÎÝ¤«¤éÅÄµÜ¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬Ï¢Â³»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾åÂô¤ËÂå¤ï¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2ÈÖ¼ê¡¦ÌÚÂ¼¸÷¤«¤é·´»Ê¤¬º¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤µ¤é¤Ë3ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¡£¤³¤Î²ó°ìµ¤¤Ë4ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò6ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ï»³ºêÊ¡¤¬3¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¢§¥ì¥¤¥¨¥¹¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¾¡¤Äµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤êÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢§»³¸©¡¡ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤ÎÌëÃæ¤Ë¥Ü¥¹¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë¤«¤é¡ÖÎÏ¤à¤Ê¤è¡×¤ÈDM¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢§·´»Ê¡¡¡Ê½é²óÀèÀ©µ¾Èô¡ËÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ä¡£¡Ê7²ó¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡ËÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ä¡£¾¡¤Ä¡£
¡¡¢§°ËÆ£¡¡ËÜÅö¤Ë¸å¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£Æü¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤³¤³¤ÇÅê¤²¤ÆËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡ÄµîÇ¯¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÎäÀÅ¤ËÎäÀÅ¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ï³³¤Ã±ï¤Ë¡ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Î®¤ì¤òÀäÂÐÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡Êµ¤»ý¤Á¤Î¡ËÃæ¤ÏÇ®¤¯Åê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤1¾¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ï¤â¤¦°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£