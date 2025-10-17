浦川翔平×ホテルインディゴ東京渋谷が奏でるホリデー体験♡

渋谷の街を舞台に、音楽・アート・ファッションを融合するライフスタイルホテル、ホテルインディゴ東京渋谷が、THE RAMPAGE・浦川翔平さんとのコラボ企画 “Holiday Treat Session” を開催♡ この冬、ただのクリスマスイベントではなく、音楽とスイーツが交差する特別な時間をお届けします。早期予約特典付きケーキや、2日間限定のコース料理も用意され、心温まるホリデー体験が始まります♪

ホリデースイーツ×浦川翔平の魅力

コラボ企画の主軸となるのが、浦川翔平さんと共に展開されるクリスマスケーキ。

「トナカイ・ハチ」は8,888円、「ストロベリー＆みかんのショートケーキ」は5,300円（いずれも税込）という彩りも豊かな2種を用意。

受け渡しは12月19日～25日の期間、ホテル3階カフェ「Shibrewya」にて実施。スイーツの予約はオンライン限定、事前決済方式で、3日前以降のキャンセルには100％のキャンセル料が発生します。

早期予約で楽しむ特別特典

2025年11月24日（月祝）までに早期予約をすると、浦川翔平さん直筆のメッセージ入りカードが特典としてプレゼントされます♡

ただし、数量限定につき特典付きプランはなくなり次第締切に。

また、クリスマスコースにも早期予約特典があり、浦川さんセレクトのホリデーミュージックを収めたプレイリストカードがもらえる枠も♪席数も限られているため、早めの予約が安心です。

限定コースで味わう冬の饗宴

一味違う夜を演出してくれるのが、2025年12月24日・25日の2日間限定、Gallery 11で提供されるクリスマスコース。

4コースは11,000円、5コースは14,300円（税込・サービス料別）で展開。提供時間は17:00～23:00（L.O. 21:00）で、席数は2時間制。

こちらも早期予約制度が導入され、キャンセル規定や席数制限も適用されます。音楽×料理×空間が融合する洗練された時間を、ぜひ体験してみて。

渋谷で過ごす特別なクリスマスをあなたに♡

“Holiday Treat Session”は、ただの企画ではなく、浦川翔平さんとホテルインディゴ東京渋谷が奏でる、冬のための感性の饗宴。

ケーキ、コース、音楽、すべてで非日常が味わえます。特典付き早期予約は11月24日まで。

席数には限りがあるため、気になる方はお早めにチェックを。渋谷で、心ときめく冬の思い出を紡ぎましょう♡