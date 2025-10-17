◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 日本ハム 6-0 ソフトバンク(17日、みずほPayPayドーム)

日本ハムは初回に先制するとレイエス選手や山縣秀選手のソロ本塁打、さらに郡司裕也選手のタイムリーなどで6得点。投げては先発・伊藤大海投手が8回無失点と好投するなどソフトバンク打線に得点を許さず、連敗を止めました。

打線は初回に郡司裕也選手の犠牲フライで先制点を挙げると、4回には先頭のレイエス選手、7回にも先頭の山縣選手がソロを放ち、ソフトバンク先発上沢直之投手から3点のリードを奪います。

また7回は打線がつながり、山縣選手に続く水野達稀選手が3塁打を放ちます。2アウトとなりますがさらに2つの四球で満塁とすると上沢投手をKO。そしてこのチャンスに打席に入った郡司裕也選手が、2番手・木村光投手から走者一掃のタイムリー2塁打を放ち、さらに3点を追加し突き放しました。

投げては先発の伊藤大海投手が8回無失点。9回もこのリードを守り切り勝利をつかみ取りました。

この勝利で日本ハムは、対戦成績を1勝3敗としました。まだまだ負けられない状況が続きます。