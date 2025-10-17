【18日（土）の天気】

全国的に雨が降り、激しい雷雨となるところもありそうです。

●西日本、沖縄

昼頃からは雨の降るところが多いでしょう。激しく降るところもありそうです。最高気温は30℃前後ですが、午後は気温が急降下するところもありそうです。

●東日本

北陸は午前中晴れ間がありますが、夕方からは雨で、大雨となるおそれがあります。関東は晴れる時間が長いものの、夜遅くは雨のところがありそうです。日中の気温は25℃〜26℃のところが多く、東海では17日（金）より下がりそうです。

●北日本

北海道は朝から雨で、東北も午後は雨の降るところが多いでしょう。日本海側では激しい雨の降るおそれがあります。仙台や福島は17日（金）より気温が上がり、夏日となりそうです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

沖縄は19日（日）以降雨が続き、西日本の太平洋側も曇りや雨の日が多くなるでしょう。来週は厳しい暑さがおさまり、大阪や福岡など25℃に届かない日が続きそうです。

●新潟〜名古屋

北陸は週明けも雨が降るでしょう。22日（水）からは晴れ間の出るところが多くなりそうです。来週は最高気温が20℃に届かないところが多く、東京は23日（木）は16℃の予想です。

●旭川〜福島

19日（日）以降、旭川では連日雨や雪で、北海道では初雪となるところがあるでしょう。来週気温は平年を下回り、最高気温は20日（月）札幌で9℃、東北南部でも17℃前後の日が多くなるでしょう。