「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

阪神がＤｅＮＡに完封勝利。３連勝にアドバンテージの１勝を含み、無傷で日本シリーズ進出を決めた。ＣＳ突破からの進出は球団３度目。初回、佐藤輝の３ランで先制すると、先発の高橋は八回途中３安打無失点と好投。プロ野球史上最速のリーグ優勝を決めた今季を象徴する戦いとなった。

連勝で勢いに乗る阪神が初回から攻めた。先頭の近本が初球を積極的に打って出て左前打。無死一塁で中野は２球目の送りバントが捕手の目の前に転がってしまい、一塁走者の近本が封殺されたが、続く森下は初球が左足甲に当たる死球で出塁。１死一、二塁で佐藤輝が初球のスライダーを完璧に捉えると、打球は一直線に伸び、そのままバックスクリーンに飛び込む先制３ランとなった。

「１打席目の初球から自分のスイングができたと思います。先制点につながって良かったです」

わずか５球で３点を奪った速攻劇に甲子園は早くも大熱狂。ケイとは今季８試合対戦して２勝１敗ながら、５３イニングで５得点の防御率０・８５と苦しめられていただけに、前夜は先制打に同点打を放った主砲の一撃は大きな価値を持った。

さらに三回には２死一、二塁から大山が左越えに適時二塁打を放ちリードを４点に広げた。カウント２−２からのスライダーを完璧に捉えた。ケイからの４得点は今季初。「何とかチームの力になれるように得点につなげたいと思っていました」とコメントを残した。

一方、先発を託された高橋は序盤からＤｅＮＡ打線を寄せ付けない投球。初回１死から桑原の三塁線への打球を捕球した佐藤輝が一塁悪送球。カメラマン席に送球が飛び込み、走者は二塁に進んだ。続く１死二塁で打者・佐野。カウント３−１から狙い球を直球に絞っていた打球は、中野の左側を襲う痛烈な打球となったが、素早く回り込み、体を前傾にしてイレギュラーしても胸に当てて前に落とすという懸命の姿勢を見せて捕球し、打者走者をアウトにした。

この回を無失点で切り抜けると、四回には筒香の中前に抜けそうな打球を再び中野が横っ跳びで好捕。素早く起き上がって一塁をアウトにした。さらに六回には代打・フォード。中堅右に落ちそうな飛球を近本がスライディングキャッチ。味方の好守に助けられながら無安打投球を続けた。

だが八回、１死から代打・松尾に中前打を浴びる。無安打記録が途切れると、林、度会の３連打で満塁のピンチを背負った。それでも続く代打・戸柱を左飛に抑えると、ここでお役御免。救援した石井が蝦名を空振り三振に斬って脱した。