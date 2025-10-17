シンガー・ソングライターの松任谷由実（７０）が１７日、都内で、１１月１８日発売の４０枚目オリジナルアルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ／Ｙｕｍｉ ＡｒａＩ」の世界最速試聴会が開催され、開演前に夫で音楽プロデューサーの松任谷正隆氏（７３）とともにトークライブを行った。夫妻そろってイベントに登壇するのは、約１年７カ月ぶりとなった。

正隆氏は過去の記憶をたどる際に、ユーミンに向かって「あれ？なんだっけ？お母さん」と普段の呼び方で尋ねた。ユーミンは「お母さん」と思わず繰り返しながらも、寄り添って記憶を呼び起こす手助け。仲睦まじい夫妻のトークに、会場に温かい空気が流れた。

自宅での夫妻の会話のタイミングを問われ、正隆氏は「四六時中会話している。８時から『１お茶』をし、１１時から『２お茶』をする」と生活の一部を明かした。朝のお茶タイムでは、普段から新聞を愛読しているユーミンが正隆氏に読み聞かせるという。この情報に対し、ユーミンは「一人の時間を作りたくて早く起きていたけど、なんか（夫が）まざってきたんですよ。いつの間にか」と付け足していた。

最新アルバムは、異なる時空や多次元をつなぐ“ワームホール”をテーマに制作。荒井由実時代から現在までのボーカルトラックを抽出し、音声合成ソフトにラーニングにさせ、第３のユーミンの声を生成。ＡＩとの共生に真正面から向き合った作品で、名義も松任谷由実でなく、「ＡＩ」の文字を含む「Ｙｕｍｉ ＡｒａＩ」を使用した。

１６年ぶりに試聴会に参加したユーミンは「キャリアを重ねたからこそ、テクノロジーに会えて、今までのエッセンスを入れた最高傑作ができた」と自信。今作を引っさげた１１月１７日開幕の全国ツアーに向け、「アルバムを肉体に落とし込んでいるけど、先週ＡＩと共生できた」と準備万端であることを明かした。