¡ÚÎ¦¾å¡ÛÂçÇ÷·æ¤¬¿·¤¿¤Ë½êÂ°¤ÎÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö£Ì£É¡¼£Î£É£Î£Ç¡×¤È¤Ï¡Ä¶áÇ¯¤Ï£Î£Â£Á¤âÀÊ´¬
¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÁ°ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÂçÇ÷·æ¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö£Ì£É¡½£Î£É£Î£Ç¡×¤È½êÂ°·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¤ÎÅìµþ¥ì¥¬¥·¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥óºâÃÄ¡×¤¬£±£·Æü¡¢ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤Î½êÂ°ÀèÊÑ¹¹¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÅìµþÎ¦¶¨¡×¤À¤Ã¤¿ÂçÇ÷¤Î½êÂ°Àè¤¬¡Ö£Ì£É¡½£Î£É£Î£Ç¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¶áÇ¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¶È³¦¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤ÈÂ³¡¹·ÀÌó¡£¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÇÈ¬Â¼ÎÝ¤ÈÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢£±£¹£¸£´Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç£³´§¤Ê¤ÉÂÎÁà³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÍûÇ«»á¤¬ÁÏ¶È¡£Î¦¾å¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Îà¹ñµ»á¤Ç¤â¤¢¤ëÂîµå¤ä¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ê¤É¡¢¸¦µæ¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤¬¶áÇ¯µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£