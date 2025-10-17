¡Ú¥»£Ã£Ó¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤êºå¿À¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡DeNA¤ò£´¾¡£°ÇÔ¥¹¥¤¡¼¥×¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð
¡¡ºå¿À¤Ï£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¡Ê£±£·Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£´¡½£°¤ÇÎíÉõ¾¡Íø¡£Í¥¾¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î£±¾¡¤â´Þ¤á¤ÆÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£´¾¡£°ÇÔ¤È¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬°µ´¬Åêµå¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£½é²ó¤Ë¤Ï»°ÎÝ¡¦º´Æ£µ±¤Î°Á÷µå¤ÇÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÁà¤ê¡¢£·²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¡£°Î¶ÈÃ£À®¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢£¸²ó°ì»à¤«¤éÂåÂÇ¡¦¾¾Èø¤Ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤ÈÎÓ¡¢ÀÐ¾å¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ìÅ¾¤·¤ÆËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂåÂÇ¡¦¸ÍÃì¤ò¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é£±£´£¹¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Çº¸Èô¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤¹¤®¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ï£³Ï¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿àÌµÁÐ±¦ÏÓáÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡£²ÜÌ¾¤ËÇ´¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬½é²ó¤«¤é²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÆñÅ¨¡¦¥±¥¤¤Î½éµå¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤à£Ã£Ó£±¹æ£³¥é¥ó¡£¸×¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤Ëµå¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¯Ãæ¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Ë¤ÏÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÂç»³¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£½øÈ×¤ËÃ¥¤Ã¤¿£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÅ´ÊÉ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¼é¤êÈ´¤¡¢£³Ï¢¾¡¤Ç£Ã£ÓÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÅêÂÇ¤Ç¥»²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÌÔ¸×·³¤¬¡¢Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£