¸µÃËÆ®¸ÆÁÈ¡¦ÅÚÅÄ°ìÆÁ»á¡¡»àË´Àâ¤Èµì¥¸¥ã¥ËÌäÂê¤Î¿´ÅªÈèÏ«¤Ç¿´Ää»ß¡Ä½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö´ñÀ×¡×
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÚÅÄ°ìÆÁ»á¤¬£±£·Æü¸ø³«¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹Ï¿£ã£è¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î»àË´Àâ¤È¿´Ää»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢£²£±ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£·ëº§¤òµ¡¤Ëº´²ì¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ²ð¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬²áÇ®¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ»á¤¬¿´Ää»ß¤Ë»ê¤ëºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¾å¤ÇÎ®¤ì¤¿¼«¿È¤Î»àË´Àâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£¸ÉÆÈ»à¤È¤«¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬£¶£°ËüºÆÀ¸¤È¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È½ñ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë´Ö¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èÏÃ¤¬¡£ÃÎ¿Í¤«¤é¡£·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢»àË´Àâ¤òÈÝÄê¤¹¤ë°ÕÌ£¤â´Þ¤á¤Æ½µ´©Ê¸½Õ¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î²Æ¤Ë¡¢ÉÔÀ°Ì®¤Ë¤è¤ë¿´Ää»ß¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤À¡£°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö´ñÀ×¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ë¤ÏµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤È¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¥Ø¥êÈÂÁ÷¤·¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¥Ø¥ê¤¬¾å¶õ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é£±£³Ê¬´Ö¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º´²ì¤Î°åÂç¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡ÈÂÁ÷Àè¤Î¼£ÎÅ¤Ç°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¡£°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¸¶°ø¤Ï¿´ÅªÉéÃ´¡£ÅÚÅÄ»á¤Ï»àË´Àâ¤ä¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÌäÂê¤È¡Ö´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ë½»¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡¢°ú¤Ã±Û¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡£»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤Ç¡£½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ã¤Æ·ë¶É»à¤ó¤Ç¤«¤é¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°äÊª¤ò»Ä¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£