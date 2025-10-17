あなたが好かれやすいのは「先輩」or「後輩」どっち？ アンケート結果発表！
“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。
10月9日（木）のテーマは「自分が好かれやすいのは 先輩 or 後輩 どっち？」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）のトークを紹介します。
今回のテーマを受けて、アンジー教頭は「先輩！」と即答。こもり校長が「アンジーはそうだよね」と同調すると、アンジー教頭は「やっと最近（後輩が）出てきたかも？」と、自身にとって後輩と呼べる存在は稀であることを明かします。
アンジー教頭は、自身が音楽をやっている環境柄、年下の10代のミュージシャンも多いとしつつ、「私は全然そんな“先輩”って感じもないから、普通にタメみたいな感じで『仲良くしよう！』ってしちゃうから、そもそも、あまり“先輩”“後輩”っていう概念がないかも？」と打ち明けました。
一方、こもり校長は、自身が好かれやすいのは「もう、圧倒的に後輩だね」と回答。アンジー教頭からも「今やもう、先輩（ポジション）だもんね！」と、事務所の後輩がたくさんいるなかで先輩の枠に入りつつあるとコメントすると、こもり校長も「鬼先輩だからね（笑）」と笑いを誘い、アンジー教頭は「でも校長は、先輩からも可愛がられているもんね」と話していました。
――投票結果は……
●先輩 50％
●後輩 50％
投票結果はなんと、完全な50-50に！
この結果に、こもり校長は「世の中、やっぱうまいこと均等になるようになっていて、どちらかに偏ることはないのかな（笑）」と、社会における数の均衡が結果に表れたのではないかと分析しました。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
10月9日（木）のテーマは「自分が好かれやすいのは 先輩 or 後輩 どっち？」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）のトークを紹介します。
※写真はイメージです
今回のテーマを受けて、アンジー教頭は「先輩！」と即答。こもり校長が「アンジーはそうだよね」と同調すると、アンジー教頭は「やっと最近（後輩が）出てきたかも？」と、自身にとって後輩と呼べる存在は稀であることを明かします。
アンジー教頭は、自身が音楽をやっている環境柄、年下の10代のミュージシャンも多いとしつつ、「私は全然そんな“先輩”って感じもないから、普通にタメみたいな感じで『仲良くしよう！』ってしちゃうから、そもそも、あまり“先輩”“後輩”っていう概念がないかも？」と打ち明けました。
一方、こもり校長は、自身が好かれやすいのは「もう、圧倒的に後輩だね」と回答。アンジー教頭からも「今やもう、先輩（ポジション）だもんね！」と、事務所の後輩がたくさんいるなかで先輩の枠に入りつつあるとコメントすると、こもり校長も「鬼先輩だからね（笑）」と笑いを誘い、アンジー教頭は「でも校長は、先輩からも可愛がられているもんね」と話していました。
アンジー教頭、こもり校長
――投票結果は……
●先輩 50％
●後輩 50％
「どっちのCat or Dog」アンケート結果
投票結果はなんと、完全な50-50に！
この結果に、こもり校長は「世の中、やっぱうまいこと均等になるようになっていて、どちらかに偏ることはないのかな（笑）」と、社会における数の均衡が結果に表れたのではないかと分析しました。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624