「え〜和食の気分じゃない」わがまま義母に困ってます！ 対処法は？
結婚相手は選べても、義両親は選べない…。愛する夫の家族とはいえ、その家庭環境における価値観の違いに疑問を感じることも少なくありません。
ましてや義母と考えが合わない場合、小さなすれ違いが大きな嫁姑問題を呼び起こすこともあるのです…。
今回は、読者からの反響が大きかった、義実家トラブルの人気2作品を紹介します。
私を振り回すのは、言うことがコロコロ変わる近所の義母…
明るくて親しみやすく、孫の面倒もよく見てくれる素敵な義母。しかし義母には「ものすごい気分屋」だという欠点がありました。
妻は嫁姑という関係柄、困っていても強くは言えず…。地味にストレスをためながら生活をしていたのですが…。
続いて紹介するのは、コミュ力が高すぎる義父母がゆえに大変な思いをしてしまった…、そんなエピソードです。
里帰り先は義父母の家!? 突然決まった同居の行方は…？
結婚挨拶の場で、まさかの義実家での「里帰り出産からの同居」を提案された妻。義両親がいい人だったので、妻は戸惑いながらも了承してしまいます。
この後、義家族のコミュ力が高すぎるがゆえの苦難が待ち受けているとも知らずに…。
たとえ悪意がなくたって、許せないことはある。終わりなき嫁姑バトルの行方は…？
(ウーマンエキサイト編集部)
