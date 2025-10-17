◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３４節 神戸０―０鹿島（１７日・ノエスタ）

前節終了時点で４位の神戸は、首位・鹿島との試合を０―０で終えた。勝ち点差５は縮まらなかった。

キックオフ直後から、エンジン全開だった。強度高く奪っては、前を選択。セカンドボールの回収、出足の速さ、ボールをつないでチャンスを生み出すスピード、どの部分も神戸はやるべきことを徹底し、ペースを握った。前半３２分にはエリキが右ふともも裏を痛め、負傷から復帰したＭＦ佐々木大樹が８月１６日の横浜ＦＣ戦以来となる出場を果たした。

しかし、得点は奪えず後半へ突入。少しずつ鹿島にもチャンスを与えるが、危なげなく対応し、終始流れをつかみ続けた。後半２０分には佐々木と同じく負傷から復帰したばかりのＤＦ広瀬陸斗も投入。吉田孝行監督が試合前に予想した「バチバチの」試合展開は総力戦で終盤に突入した。後半アディショナルタイムにはＦＷ大迫がバイタルエリアから左足を振り抜くが、シュートは枠の外へ。２万５８０６人が詰めかけたスタジアムの大声援が飛び交う中、スコアレスドローで試合は終了した。死力を尽くした一戦は、勝ち点１を分け合う結果となった。