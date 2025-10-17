浜焼きや海鮮丼で定番のホタテに異変です。歴史的な不漁で海鮮丼からホタテがなくなる事態に。サイズも小ぶりになっています。

■値上げ＆サイズも「小ぶりに」

豚の炭火ステーキやカキの串焼きなどお酒にぴったりのグルメが集合したイベント。中でも、ひっきりなしにお客さんが訪れていたのは、貝のうま味がぎゅっと凝縮したホタテ焼き。味が濃い青森県陸奥湾産を使っています。

あぶったチーズがたっぷりのったホタテも。お客さんは、“食欲の秋”全開の様子でした。

来場者

「プリプリしてておいしい」

「甘みがある」

お酒もグイグイすみます。

来場者

「もう最高です！」

しかし、今年はホタテの仕入れ値が上昇したため、それぞれ100円ずつ値上げしたといいます。

アオモリヤ 石岡彩乃さん

「（メニュー価格を）100円上げた」

さらにサイズも…

アオモリヤ 石岡彩乃さん

「ちょっとこぶりになってきている」

以前は、大きかったため、殻に1粒のせれば十分でしたが、今年は小さいため、3粒〜4粒のせて販売しているというのです。

■青森で“歴史的な不漁”

全国トップレベルのホタテの産地、青森で“歴史的な不漁”が起きています。

去年、えさとなるプランクトンが減ったことで身が大きくならず、陸奥湾ホタテの水揚げ量が、今年、平成以降で“最低並み”になりそうだといいます。そのため、青森県産のホタテの出荷価格が倍近くに跳ね上がっているのです。

【ホタテ全体出荷時の平均価格（1キロあたり） 2023年度：238円 2024年度:274円 2025年度：492円 ※4月1日〜6月30日、青森県漁連による】

千葉県鴨川市のホテルで今週から始まったのは、ホタテやカキなどの海産物が網焼きで食べ放題となるプラン。使っているのは、北海道産のホタテですが…

ホテルグリーンプラザ鴨川 恩田太志支配人

「（北海道産ホタテ）去年のより仕入れ値が3割ほど高くなりました。他の食材も例外なく上がってきてるので、『やはりホタテもか』って感じ」

他の食材が値上がりするなか、ホタテまでもが高くなり、やむを得ず食べ放題付きの宿泊プランを500円値上げしたといいます。

■海鮮丼の貝「これはホタテ…？」

スーパーでは、海鮮丼に“異変”が起きています。海鮮丼を手にとり中身を確認するお客さんがいました。

お客さん

「これはホタテ…？ ホタテだと思う」

――ホタテ？

お客さん

「うん、小さいけどね」

お客さんがホタテだと思っていた貝は、実は別の種類のイタヤ貝という貝だといいます。

コモディイイダ川口リプレ店 斉藤伸店長

「イタヤ貝が入っている。ホタテよりも随分安く仕入れられるので」

ホタテが高すぎて仕入れることができず、安いイタヤ貝を海鮮丼に使っているというのです。

コモディイイダ川口リプレ店 斉藤伸店長

「ホタテの代用品で白身魚や違うネタを入れて、イカ2貫」

さらに、パックずしからホタテは消え、その代わりにイカを2貫にすることで、価格を1パック626円に抑えていました。

今年の夏の高い海水温の影響で来年以降の水揚げがさらに激減する可能性がある陸奥湾ホタテ。水産庁は来年度、各都道府県の対策への支援に予算をあてたい考えです。