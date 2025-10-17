◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・最終ステージ 第３戦 阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）

セ・リーグ２位のＤｅＮＡは３連敗を喫して、同１位の阪神のアドバンテージの１勝を含めて０勝４敗となり、ＣＳ敗退が決定した。２年連続の下克上日本一はならず、今季限りで退任する三浦大輔監督の花道を飾れなかった。試合後、三浦監督はスタンドの声援に応え、阪神・藤川球児監督から花束を受け取り笑顔でグラウンドに別れを告げた。

先発したケイは初回に佐藤輝に先制３ランを被弾するなど、４回２／３、７５球を投げ５安打、４四死球、４奪三振、４失点でＫＯされた。頼みの打線は、高橋に封じられた。初回１死から、桑原が三失で出塁も、佐野が二ゴロ、筒香は左飛で攻撃終了。援護点をもらって堂々と投げる高橋に思い通りの投球をされて、三振と凡打の山を築いた。

８回１死、代打・松尾が中前にチーム初安打。林、度会も安打で続いて１死満塁としたが代打・戸柱は浅い左飛で２死。蝦名は、代わった阪神２番手の石井の前に空振り三振で得点を奪えなかった。レギュラーシーズン９試合で４勝５敗だった甲子園。ＣＳでは独特の雰囲気にのみ込まれて、１勝もできずに終わった。